Премии победителям соревнований WorldSkills составят до 1 млн рублей

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Правительство России определило размеры премий победителям соревнований по стандартам WorldSkills, их размеры будут составлять до 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Самая большая премия в размере 1 млн рублей предусмотрена за золото международного чемпионата WorldSkills Competition. За второе место предусмотрена премия в размере 500 тыс. рублей, за третье — 400 тыс. рублей, а за «Медальон за профессионализм» — 300 тыс. рублей. Что касается чемпионата EuroSkills, то его победители получат 700 тыс. рублей, серебряные и бронзовые призеры — 350 и 250 тыс. рублей, соответственно, а обладатели «Медальона за профессионализм» — 200 тыс. рублей. Отмечается, что премий будут удостаиваться не только участники соревнований, но и их тренеры.