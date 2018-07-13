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Премии победителям соревнований WorldSkills составят до 1 млн рублей
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Премии победителям соревнований WorldSkills составят до 1 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство России определило размеры премий победителям соревнований по стандартам WorldSkills, их размеры будут составлять до 1 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Самая большая премия в размере 1 млн рублей предусмотрена за золото международного чемпионата WorldSkills Competition. За второе место предусмотрена премия в размере 500 тыс. рублей, за третье — 400 тыс. рублей, а за «Медальон за профессионализм» — 300 тыс. рублей. Что касается чемпионата EuroSkills, то его победители получат 700 тыс. рублей, серебряные и бронзовые призеры — 350 и 250 тыс. рублей, соответственно, а обладатели «Медальона за профессионализм» — 200 тыс. рублей. Отмечается, что премий будут удостаиваться не только участники соревнований, но и их тренеры.
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