Ещё
Афипский НПЗ переработал 55-миллионную тонну нефти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Афипский НПЗ переработал 55-миллионную тонну нефти 

Уралинформбюро 9 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Афипский НПЗ переработал 55 миллионов тонн нефти. Отсчет ведется с момента завершился первого этапа модернизации предприятия в 2005 году и его выхода на промышленный уровень переработки сырья — 3 миллиона тонн черного золота в год.
Примечательно, что высокий производственный показатель был достигнут в год 55-летия со дня основания завода. На протяжении всей истории на НПЗ последовательно реализовывается программа развития технологических и хозяйственных объектов. За последние 10 лет модернизированы объекты первичной переработки нефти, построены новые сливо-наливная эстакада и приемо-сдаточный пункт нефти, реконструированы резервуарные парки сырья и нефтепродуктов. По итогам второго этапа перевооружения мощность переработки предприятия достигла 6 миллионов тонн в год.
Как сообщили «Уралинформбюро» на предприятии, в 2017 году введена в эксплуатацию установка вторичной переработки сырья — комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона (КУВПМ и ВГ). Новый технологический объект позволил заводу выпускать моторное топливо и бензин газовый стабильный. Отдельная секция КУВПМ и ВГ предназначена для производства газовой технической серы.
В ближайшей перспективе на Афипском НПЗ планируется строительство и ввод в эксплуатацию современных технологических объектов, благодаря которым мощность переработки нефти вырастет в 1,5 раза — до 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки увеличится с 77% до 93%.
Уралинформбюро: последние новости
"Новый этап в жизни": Роналду прокомментировал переход в "Ювентус" Футбольные болельщики обрушили цены на аренду жилья Свердловские станки обретут "китайский акцент"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня40
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу74
Найден источник «Новичка» в Великобритании251
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты163
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение