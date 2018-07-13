Афипский НПЗ переработал 55-миллионную тонну нефти

Афипский НПЗ переработал 55 миллионов тонн нефти. Отсчет ведется с момента завершился первого этапа модернизации предприятия в 2005 году и его выхода на промышленный уровень переработки сырья — 3 миллиона тонн черного золота в год.

Примечательно, что высокий производственный показатель был достигнут в год 55-летия со дня основания завода. На протяжении всей истории на НПЗ последовательно реализовывается программа развития технологических и хозяйственных объектов. За последние 10 лет модернизированы объекты первичной переработки нефти, построены новые сливо-наливная эстакада и приемо-сдаточный пункт нефти, реконструированы резервуарные парки сырья и нефтепродуктов. По итогам второго этапа перевооружения мощность переработки предприятия достигла 6 миллионов тонн в год.

Как сообщили «Уралинформбюро» на предприятии, в 2017 году введена в эксплуатацию установка вторичной переработки сырья — комбинированная установка вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона (КУВПМ и ВГ). Новый технологический объект позволил заводу выпускать моторное топливо и бензин газовый стабильный. Отдельная секция КУВПМ и ВГ предназначена для производства газовой технической серы.

В ближайшей перспективе на Афипском НПЗ планируется строительство и ввод в эксплуатацию современных технологических объектов, благодаря которым мощность переработки нефти вырастет в 1,5 раза — до 9 миллионов тонн в год, а глубина переработки увеличится с 77% до 93%.