Спекулянты раскрутили рынок на рекорд

Итогом вчерашних торгов стало обновление исторического максимума в индексе NASDAQ до отметки в 7824 пункта. Но к сожалению, несмотря на обновление рекордов, на душе как-то неспокойно. Один день вверх, второй — на столько же вниз, затем — вновь сильный выброс наверх. Рынок чрезвычайно расшатан и нестабилен, что будет дальше, никто не знает и никто никаких гарантий по этому поводу дать не может. Напрягает еще и то, что всё это «безобразие» происходит на минимальных оборотах. На рынке, судя по всему, инвесторы действительно решили отойти в сторону и поэтому остались одни спекулянты, которые дербанят рынок в меру своих сил и возможностей.

На отраслевом уровне лидером вчера были акции компаний технологического сектора, которые в среднем подорожали на 1,7%. Именно благодаря им индекс NASDAQ и обновил свои максимумы. Среди акций этого сектора было лишь одно слабое звено — акции компании Broadcom (AVGO, —13,74%). Акции этой компании буквально рухнули после сообщения о покупке ею за почти 19 млрд долларов компании CA, Inc., (CA, +18,65%). Цена покупки, как посчитали инвесторы, явно завышена (20% — премия к рынку), и это ужасно им не понравилось. Broadcom потерял вчера на торгах эти самые 20 млрд долларов от своей капитализации.

По-прежнему очень сильно смотрятся акции биотехнологических компаний. Здесь медленно, но верно ползучий рост превращается в достаточно уверенный повышательный тренд. Будем надеяться, что это только начало, поскольку акциям биотеха действительно есть куда расти.

Кто вчера в какой-то степени огорчил инвесторов, так это акции крупнейших банков. Нет, они никуда не упали, но в преддверии выхода их квартальной отчетности от них можно было бы ждать более внятной растущей динамики. А рост в 0,3%, согласитесь, это не совсем рост!

Порадовал инвесторов своей отчетностью один из лидеров рынка авиаперевозок — компания Delta Air Lines (DAL, 1,79%). С одной стороны, многие аналитики ждали хороших результатов, с другой, позавчерашнее падение акции прямого конкурента Дельты — American Air Lines более чем на 8%, внесло в ряды участников рынка разброд и опасения в худшем исходе событий. Но обошлось. Кстати, и акции самой AAL вчера также выросли чуть более, чем на 1%. Так что с «утаптываением» акций крупнейших авиаперевозчиков спекулянты позавчера явно перестарались.

По итогам торгов иностранными акциями на Санкт-Петербургской бирже в четверг 12 июля было заключено 16 750 сделок на общую сумму более 43 млн долларов США.

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 13 ИЮЛЯ

После вчерашнего бурного роста нужна остановка. Таковы уж законы текущего рынка. Один день в плюс, один день в минус. Не очень хочется «накаркать» снижение, но такой исход событий по итогам сегодняшних торгов вовсе не исключение. Хотя, если судить по настроениям на мировых рынках, царящих в первой половине дня, можно даже констатировать некоторый оптимизм. В Азии он сегодня присутствовал в явном виде по крайней мере на одном рынке — на японском. Ведущий японский индекс Nikkei-225 чувствовал себя более чем уверенно и прибавил по итогам дня почти 2% (если точнее, то +1,85%). В Китае все было уже не столь замечательно и китайский Shanghai Composite закрылся в красной зоне с потерей 0,23%. Но для Китая потеря каких-то нескольких десятых процента — это не проблема. Так что можно с некоторой натяжкой сказать, что и в Китае все нормально.

На европейских рынках оптимизма побольше и вся Европа дружно открылась в зеленой зоне, прибавляя от 0,1% по немецкому DAX до почти полпроцента по британскому FTSE-100. Британия, по-видимому, радуется сегодня, что удалось успешно отбить первые атаки Трампа в ходе его официального визита в Великобританию

Но главное сегодня все же впереди. И это главное — фактически официальный старт сезона квартальной отчетности в США . Как такового официального старта нет. Раньше старт сезону давала публикация отчетности от алюминиевого гиганта Alcoa (AA). Но после того, как эта компания 2 года назад разделилась на две — Alcoa и Arconic (ARNC), пальма первенства в этом вопросе плавно перешла к крупнейшим банкам. Сегодня до начала торгов мы увидим отчетность трех из них — JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) и Citigroup ©. Надежды на хорошую отчетность достаточно весомы, но рынок сейчас настолько спекулятивен, что даже хорошие цифры от банков могут спровоцировать не то что какой-то рост, но даже падение.

Плюс ко всему продолжает расстраивать нефть. В целом товарные рынки чувствуют себя сейчас не очень хорошо. Это также будет давить на котировки, особенно на акции сырьевых компаний. Поскольку сегодня пятница, то есть некоторые надежды, что торги пройдут в более спокойной обстановке и слишком сильных всплесков волатильности не будет. В этом случае индексы, скорее всего, будут торговаться вблизи нулевых отметок. Но вот где именно — в красной или зеленой зоне — пока сказать сложно. Во многом расклад сил будет зависеть сегодня, как уже было сказано выше, от того, как оценят вышедшую банковскую отчетность инвесторы.