В Саратовской области выросли ипотека и ввод жилья

По данным Министерства строительства и ЖКХ, в январе-июне в регионе введено 394,7 тысяч. квадратных метров, что на 2% больше уровня 2017 года. Завершено строительство 29 жилых домов в Саратове , Балакове, Энгельсе, Пугачеве и Озинках общей площадью 164,7 тысяч квадратов. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме составила 58,3%.

По сравнению с прошлым годом ввод многоквартирных домов вырос на 6,4%. Достичь таких результатов помог почти двукратный рост ипотеки. По итогам пяти месяцев выдано свыше 6,5 тысяч кредитов на сумму свыше 10 миллиардов рублей.