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В Саратовской области выросли ипотека и ввод жилья
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В Саратовской области выросли ипотека и ввод жилья 

САРАТОВ24 50 минут назад
По данным Министерства строительства и ЖКХ, в январе-июне в регионе введено 394,7 тысяч. квадратных метров, что на 2% больше уровня 2017 года. Завершено строительство 29 жилых домов в Саратове, Балакове, Энгельсе, Пугачеве и Озинках общей площадью 164,7 тысяч квадратов. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме составила 58,3%.
По сравнению с прошлым годом ввод многоквартирных домов вырос на 6,4%. Достичь таких результатов помог почти двукратный рост ипотеки. По итогам пяти месяцев выдано свыше 6,5 тысяч кредитов на сумму свыше 10 миллиардов рублей.
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