«Агентство по страхованию вкладов» выставило на торги имущество краснодарского банка «Крыловский» 

Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» объявила о проведении торгово по продаже имущества краснодарского акционерного коммерческого банка «Крыловский». Соответствующая информация опубликована на ресурсе Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
Электронные торги пройдут в форме открытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене. Всего выставлено восемь лотов, общая стоимость составляет 167,7 млн рублей. В числе реализуемого имущества значится нежилое помещение на улице Кирова в Краснодаре площадью 68,5 кв. м, несколько нежилых помещений общей площадью 521 кв. м и квартира 29 к. м в Сочи, нежилое здание площадью 483 кв. метра и земельный участок 2,4 тыс. кв. м в станице Крыловской Краснодарского края, нежилое здание 1,1 тыс. кв. м и помещение 126,4 кв. м в Московской области. Также на торги выставлен автомобиль Lexus LS600H.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», Центральный банк РФ отозвал лицензию у акционерного коммерческого банка «Крыловский» в Краснодаре в августе 2017 года. В ходе ревизии касс ряда подразделений банка была выявлена крупная недостача денежных средств. Также регулятор усмотрел в действиях банка признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в представлении недостоверной отчетности, выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.
По факту фальсификации финансовых документов учета и отчетности АКБ «Крыловский» правоохранители возбудили уголовное дело.