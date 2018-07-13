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Рост цен на поездки в Грецию не сказался на спросе
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Рост цен на поездки в Грецию не сказался на спросе 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
По данным «Интерфакс-Туризм», туроператорами не отмечается снижение популярности на путешествия в Грецию, несмотря на значительное подорожание проживания. И хотя цены в гостиницах по сравнению с прошлым летом выросли, продажам туров способствовали акции раннего бронирования на Грецию, особенно выгодно по сниженной цене было бронировать отели класса люкс. В этом сезоне некоторые турагентства сообщают о росте продаж путевок в эту страну на 1/5 по отношению к прошлому году.
По информации пресс-службы РСТ, активно это направление выбирали в декабре 2017, когда еще не произошли значительных изменений в стоимости.
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