Еврооблигации РФ проигнорировали рекордное падение нефтяных котировок 

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Источник: Встреча Трампа и Путина может изменить всю атмосферу отношений двух стран

Биткоин торгуется ниже $6,3 тыс после взлома криптоплатформы Bancor

На Уолл-стрит ждут роста прибыли компаний из S&P 500 на 20% в год