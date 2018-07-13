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Еврооблигации РФ проигнорировали рекордное падение нефтяных котировок
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Еврооблигации РФ проигнорировали рекордное падение нефтяных котировок 

Прайм 11 часов назад
Вчера российские суверенные еврооблигации продолжали показывать крайне сдержанную динамику. Хотя на рынке превалировали позитивные настроения, внешний фон для российских бумаг был омрачен случившимся накануне рекордным падением цен на нефть до 74 долл. /барр. Впрочем, российские евробонды полностью проигнорировали движение нефтяного рынка. Доходность UST10 менялась слабо и не оказала значительного влияния на ход торгов. По итогам дня большинство бондов не изменились в цене, а выпуски RUSSIA’28 (YTM 4,55%) и RUSSIA’47 (YTM 5,25%), которые в среду упали чуть сильнее рынка, вчера прибавили по 0,3 п.п. от номинала. Остальные бумаги подорожали не более чем на 0,1 п.п. Еврооблигации других развивающихся рынков тоже преимущественно находились в небольшом плюсе. Пятилетний CDS-спред России продолжил сокращаться. Вчера он упал еще на 3 б.п. до 125 б.п. и достиг минимального значения с начала апреля.
Спреды евробондов Евраза к бумагам Норильского никеля и НЛМК снизились до исторического минимума, дальнейшее снижение маловероятно. В корпоративном сегменте рынка ценовая динамика также была преимущественно нейтральной. В нефтегазовом секторе почти все бумаги завершили торги без изменений, лишь выпуск GAZPRU’37 (YTM 5,8%), несмотря на падение нефтяных котировок, подорожал на 0,4 п.п. от номинала. Евробонды госбанков остались на прежних ценовых уровнях. В металлургическом секторе рост котировок был в пределах 0,1 п.п., а евробонды Полюса прибавили по 0,2 п.п. от номинала. Евробонды Евраза в последнее время росли существенно быстрее рынка, и их спреды к бумагам Норильского никеля и НЛМК сократились до рекордно низких 35–45 б.п. Учитывая, что Евраз существенно уменьшил долговую нагрузку — до 1,5 по показателю Чистый долг/EBITDA, такой уровень спредов, на наш взгляд, обоснован, и его дальнейшее снижение представляется маловероятным. Мы считаем, что наиболее привлекательными в металлургическом секторе на данный момент являются евробонды Полюса и НЛМК. Также отметим выпуск AFKSRU’19 (YTM 6,3%), который вчера прибавил 0,3 п.п. от номинала. Сегодня внешний фон скорее позитивный: нефть торгуется нейтрально, стабильна и доходность UST10. В целом на торговых площадках вновь преобладает оптимизм, азиатские рынки растут, как и фьючерсы на американские индексы.
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