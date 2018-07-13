DAEX — распределенная экосистема клиринга цифровых активов для криптовалютных бирж

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 13 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Международный фонд DAEX (www.daex.io) является учредителем DAEX (Digital Assets Exchange) — открытой и распределенной клиринговой экосистемы для криптовалютных обменов. Цель этого проекта — сократить объем обязанностей централизованных бирж путем предоставления им сервисов проверки личности, регистрации активов, клиринга и транзакций с активами. При этом централизованные биржи, входящие в состав экосистемы, по-прежнему будут контролировать процесс согласования сделок, хотя и упомянутые сервисы будут предоставляться платформой DAEX с использованием технологии распределенного реестра и смарт-контрактов. Предлагая широкий спектр продуктов, экосистема предоставляет многочисленные преимущества всем своим участникам (биржам и трейдерам).

DAEX Clearing Chain, известный как блокчейн DAEX, станет ключевым продуктом экосистемы. Clearing Chain станет средством хранения данных о транзакциях с различными видами цифровых активов. Она также будет характеризоваться кроссчейновой структурой, поддерживающей соединения с Identity Chain и Settlement Chain. Решение DAEX Wallet (доступное как для предприятий, так и для частных пользователей) представляет собой универсальный электронный кошелек для различных типов активов, включающий механизм многосегментного частного ключа.

В команду Международного фонда DAEX входят специалисты финансовой и блокчейновой сфер. Общение сообщества DAEX происходит, главным образом, в сети WeChat (программы-мессенджера, широко используемой на материковой части Китая ). В WeChat-группах DAEX состоят свыше 15 тыс. пользователей, а в китайской версии Telegram — 12 тыс. пользователей. Численность англоговорящих пользователей официального аккаунта DAEX в Twitter (https://twitter.com/daexblockchain) превышает 11 тыс. человек.

Что касается дальнейших планов DAEX, тестовую сеть биржи планируется запустить в четвертом квартале 2018 года, а основная сеть должна войти в строй во втором квартале 2019-го. На протяжении 2018 года компания планирует опубликовать несколько версий технических брошюр. Ниже представлен график публикации каждой версии с указанием дат и тематических названий:

Второй квартал 2018 г. : Общая структура клиринговой экосистемы, включая механизм ASPoS-согласования

Третий квартал 2018 г. : Clearing Value Factor (CVF) и кошелек на базе проверенной вычислительной среды

Четвертый квартал 2018 г. : Отчет Фонда DAEX, план выпуска токенов (clearing-as-mining), внедрение узлов и модель управления