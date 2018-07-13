Ещё дороже? Сколько будет стоить Galaxy Note 9

Новый флагман Samsung представят в течение месяца — мероприятие пройдёт девятого августа в Нью-Йорке . От смартфона по традиции ждём улучшенного железа и новых фишек. Одной из последних станет электронное перо S Pen с поддержкой Bluetooth, который пригодится для переключения треков и активации голосового ассистента. Вместе с апгрейдами может увеличиться и стоимость.

Цена Galaxy Note 9 О стоимости Galaxy Note 9 рассказали представители Android Community со ссылкой на польский ресурс. Местное подразделение Samsung уже готовится к релизу, поэтому сотрудники узнали цену флагмана заранее.

За Note 9 в Польше попросят 4299 злотых, которые переводятся в 1158 долларов или 72 тысячи рублей. Напомним, розничная стоимость базовой модели Galaxy Note 8 составляла 69 990 рублей. В этот раз цена может увеличиться.

За эти деньги пользователь получит 6,3-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2960 х 1440 пикселей, Exynos 9810 или Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти, двойную 12-мегапиксельную камеру и сканер отпечатков пальцев под ней.

Смартфон будет работать на Android 8.1 Oreo и предположительно обзаведётся улучшенной версией голосового ассистента Bixby. Впечатлениями об информации делимся в Телеграм-чате AndroidInsider.