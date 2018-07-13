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С 2021 года в Венгрии ожидается дефицит жилья
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С 2021 года в Венгрии ожидается дефицит жилья 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
Директор ипотечного Банка Takarék Джула Надь сказала, что в региональном сравнении цены на жилье в Венгрии все еще невысоки и только начали подниматься с самой низкой точки. В первом квартале 2017 года недвижимость подорожала на 10,3%, в 2016 — на 17%, что свидетельствует о том, что темпы роста цен замедляются, сообщает BBJ.
Банки становятся более осторожными, процентные ставки по ипотеке растут в течение нескольких месяцев, но доля жилищных кредитов в Венгрии по-прежнему относительно низка по сравнению с регионом.
Арон Хорват из исследовательского центра Eltinga сказал, что в 2018 году цены на жилье могут увеличиться в среднем на 5 — 10% по всей Венгрии, но в столице рост может превысить 10%.
Также министр финансов Михай Варга заявил, что правительство не планирует продлевать льготный НДС в размере 5% для новых домов, который закончится в декабре 2019 года.
OTP Ingatlanpont сделал расчет относительно возможных последствий на рынке, когда НДС снова поднимется до 27%. Теперь, когда намерения правительства ясны, у клиентов будет более весомый стимул выкупить свои строящиеся объекты до декабря 2019 года, чтобы не пришлось платить на 22% больше. Это увеличит заявки на кредит. Хотя до этого момента значительный спрос был на «вторичку», которая за год подорожала на 19%.
Также вероятно, что спрос на новые дома резко сократится после 2019 года, так как потенциальные покупатели сделают всё, чтобы приобрести жилье до вступления в силу более высокого НДС. Сокращение количества доступных новых домов, вероятно, будет заметно, начиная с 2021 года, говорится в исследовании.
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