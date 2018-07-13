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Как Китай может спровоцировать долговой кризис в Азии
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Как Китай может спровоцировать долговой кризис в Азии 

Вести.Ru 11 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 13 июля — «Вести. Экономика». Азиатский долговой рынок испытывает колоссальные проблемы. Согласно данным опроса Bank of America Merrill Lynch, который проводится с 2009 г., инвесторы еще никогда не были так пессимистично настроены по отношению к азиатским облигациям. Основные проблемы, конечно, исходят из Китая. Усилия властей были направлены на подавление чрезмерного кредитования, и ликвидность начала иссякать.
Zerohedge
Народный банк Китая вполне успешно справляется с задачей по снижению уровня заемных средств в теневой банковской системе страны. Как результат, количество корпоративных дефолтов резко выросло, что спровоцировало ускорение оттока капитала, а это оказывает давление на курс офшорного юаня.
Zerohedge
По данным агентства Bloomberg, объем дефолтов в Китае в этом году уже составил 22,2 млрд юаней. В одном из докладов финансового регулятора подчеркивается риск достаточности капитала в коммерческих банках. И хотя пока данная проблема остро не стоит, негативная тенденция присутствует.
Zerohedge
В большей степени кризис проявляется на рынке долларовых облигаций. На фоне избытка предложения доходности по этим бондам начали расти еще с начала года, а усилия ЦБ по сокращению заемных средств только усугубили этот процесс. В целом долларовые облигации а азиатском региона в первой половине года потеряли $2,4, и это худшее начало года с 2013 г. Кроме того, доходности по китайским «мусорным» облигациям (крупнейшему компоненту азиатского высокодоходного долгового рынка) впервые с 2015 г. превысили отметку 10,5%.
Zerohedge
Мало кто из инвесторов ожидает восстановления в ближайшее время. Кроме того, как отмечает агентство Bloomberg, в летнее время рыночные движения усиливаются за счет снижения ликвидности. В целом трейдеры пока не видят смысла предлагать за эти бумаги более высокую цену, так как рискуют получить убыток уже вскоре после покупки. Эксперты прогнозируют, что инвесторы будут стараться вкладывать деньги в наиболее ликвидные и надежные бумаги, избегая высокодоходных облигаций. К тому же пока сохраняются негативные ожидания по дальнейшей динамике курса юаня. Технические аналитики отмечают образование так называемого «смертельного креста» — пересечения 50— и 200-дневных средних. Последний раз нечто подобное наблюдалось во время девальвации юаня три года назад.
Zerohedge
Впрочем, здесь много будет зависеть от действий монетарных властей КНР. Так, по словам Дэвида Лебовица, стратега JPMorgan Asset Management в Нью-Йорке, Китай может позволить юаню немного ослабеть, но в какой-то момент ЦБ поддержит его, поскольку слишком сильная девальвация будет контрпродуктивной.
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