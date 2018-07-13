Исследование выявило резкое увеличение объёма свободных денег у россиян

Исследование холдинга «Ромир» выявило, что объём свободных денег у жителей России в июне вырос на 23,2% по сравнению с маем 2018 года и составил 29,7 тысячи рублей.

«Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%», — приводит РИА Новости сообщение «Ромира».

По мнению авторов исследования резкий скачок может быть связан с тем, что многие россияне отказались в этом году от отпуска и на руках стало больше свободных денег.

Под индексом свободных денег понимается разница между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги.