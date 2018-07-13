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Исследование выявило резкое увеличение объёма свободных денег у россиян
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Исследование выявило резкое увеличение объёма свободных денег у россиян 

RT на русском 3 часа назад
Исследование холдинга «Ромир» выявило, что объём свободных денег у жителей России в июне вырос на 23,2% по сравнению с маем 2018 года и составил 29,7 тысячи рублей.
«Среднегодовое значение индекса свободных денег по итогам первого полугодия составило 23,3 тысячи рублей. Таким образом, индекс свободных денег в июне резко вырос по сравнению с маем — сразу на 23,2%», — приводит РИА Новости сообщение «Ромира».
По мнению авторов исследования резкий скачок может быть связан с тем, что многие россияне отказались в этом году от отпуска и на руках стало больше свободных денег.
Под индексом свободных денег понимается разница между доходами домохозяйства и тратами на товары и услуги.
Ранее в Центробанке сообщили, что жители России перешли от сберегательной модели поведения к потребительской. Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал это сообщение.
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