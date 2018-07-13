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Эксперты подсчитали стоимость ста самых дорогих домов Подмосковья
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Эксперты подсчитали стоимость ста самых дорогих домов Подмосковья 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Средняя стоимость подмосковного домовладения из «золотой» сотни составила 25,6 миллиона долларов на начало июня, за последние три месяца показатель вырос на 3%.
Самый дешевый дом из сотни стоит 10 миллионов долларов, самый дорогой — 175,4 миллиона.
Большинство домов расположены на Рублево-Успенском шоссе, второе по популярности направление — Новая Рига. Также дома из дорогой сотни можно найти на Сколковском, Минском и Ильинском шоссе.
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