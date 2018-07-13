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Бумаги компаний РФ дорожают на торгах в Лондоне
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Бумаги компаний РФ в основном дорожают на торгах в Лондоне 

Прайм 12 часов назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в пятницу торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в зеленой зоне, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.24 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,99% — до 6,52 доллара, "Лукойла" — на 0,38%, до 68,56 доллара, "Новатэка" — на 0,6%, до 152 долларов. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,46% — до 4,63 доллара, "Газпром нефти" — на 0,09%, до 27,12 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ снижалась на 0,29% — до 1,54 доллара, Сбербанка — росла на 0,78%, до 15,13 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 3,31%, до 21,08 доллара.
Расписки "Норникеля" дорожали на 0,9% — до 18,11 доллара, "Северстали" — на 1,61%, до 15,42 доллара, НЛМК — на 0,02%, до 25,1 доллара.
Бумаги "Магнита" снижались в цене на 0,12% — до 17,3 доллара, "Ленты" — росли на 0,57%, до 5,32 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,77% — до 2,87 доллара.
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