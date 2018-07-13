9 пунктов весогабаритного контроля достраивают в Калининградской области

9 пунктов весогабаритного контроля достроят в Калининградской области до конца этого года. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщила министр развития инфраструктуры области Елена Дятлова

Министр отметила, что это позволить сохранить сеть автомобильных дорог и увеличить сроки между проведением дорожных ремонтов.

«Зачастую водители большегрузов объезжают стационарные пункты, расположенные на федеральных трассах, и пользуются региональными дорогами», — объяснила Дятлова.

При этом использование уже действующих пунктов дало результат: перевозчики стали аккуратнее — число нарушений снизилось в 15 раз.