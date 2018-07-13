Монеты для государства. Когда появятся криптодоллары и криптоевро

Развитие блокчейн-технологий и смарт-контрактов привело к появлению огромного количества новых токенов. Понимание того, что токенизировано может быть буквально все — от бананов до недвижимости — пришло не сегодня, но теперь эта идея активно воплощается в жизнь. Еще недавно самой проработанной технологией были токены Ethereum, но теперь число проектов, развивающихся в этом направлении, значительно выросло: это протокол Tari в сети Monero, Stellar, Neo.

На базе блокчейна были созданы также сеть IOTA Qubic и операционная система EOS. Вероятно, это одно из наиболее революционных применений технологии, которое может перевернуть современные представления об интернете и привести к появлению интернета версии web 3.0.

В то же время, рост количества запросов на прямой обмен цифровыми активами послужил новым толчком для развития децентрализованных бирж. Их разнообразие — следствие распространения смарт-контрактов. Интерес к обмену криптовалют на фиатные деньги, уже проявляют институциональные инвесторы.

За последние полгода появился ряд новых проектов на Stablecoin — крипто-монетах, которые привязаны к курсу международной фиатной валюты. Это реализация запроса сторонних инвесторов, которые устали от волатильности биткоина и ищут «тихой гавани», стараясь при этом сохранить возможности, которые открывает перед ними крипто-сообщество. В определенном смысле Stablecoin — это результат кластеризации инвесторов. Кому-то интересно играть на высоковолатильном рынке, кто-то предпочитает долгосрочные фиатные инвестиции. Появление монет, привязанных к государственным валютам, решает эту потребность.

С другой стороны, все говорит о том, что рынок, наконец, дорос до такого шага. Еще пару лет назад было невозможно себе представить, чтобы крипто-стартап мог зайти в правительство и приступить к созданию совместного проекта. Это и противоречило философии крипто-мира, и вряд ли вызвало бы какой-то энтузиазм со стороны государственного аппарата.

Этот тренд еще только набирает обороты, и рынок еще должен выработать правила реализации подобных затей, чтобы, скажем, не повторять путь USDT, привязанной к доллару США, которая не отличается прозрачной концепцией и имеет конфликты с американскими регуляторами. Но почва, на которой эти проекты будут расти, уже подготовлена.

В будущем легальные крипто-доллар, крипто-евро или крипто-йена позволят привлечь на рынок большое количество новых инвесторов, что в конечном счете приведет к упрощению и легализации цифровых валют. Сама по себе концепция Stablecoin является новым финансовым инструментом для самого широкого круга пользователей. И динамика развития этого сегмента рынка лишь подтверждает существование пользовательского интереса.

Регулирование

Внимание государств к технологии блокчейн стало очевидно еще полгода-год назад. Примеры Bitfinex и USDT служат наглядным доказательством. Интерес со стороны SEC — американского регулятора — в конечном счете повышает безопасность инвесторов и гарантирует, что компания не будет бесконечно «печатать» деньги.

Второй плюс регуляторной активности государств на рынке крипто-валют — расширение возможностей институциональных инвесторов и, как следствие, приобретение криптовалютами статуса полноценного инвестиционного актива.

Наконец, сам рынок основных цифровых монет становится чище. Для инвесторов невозможность отмыть незаконно полученные средства через крипто-биржи может стать решающим фактором при выборе площадки для размещения своих активов.

Еще один важный тренд — преодоление пользовательского недоверия к технологии блокчейн и ее реализации. Запрет на рекламу цифровых монет в Facebook продиктован тем, что в течение всего прошлого года появилось несчетное число IСO-проектов, ставящих своей целью лишь сбор денег. Зачастую они не были подкреплены дальнейшим развитием идеи, а после заработка компании, фактически, становились банкротами.

Преодолеть такого рода недоверие непросто. Однако, уже сейчас существенно вырос порог выхода на рынок ICO-инвестиций. Если раньше было достаточно лишь представить красивый сайт, то теперь инвесторы требуют подробного описания проекта, его проработки, обширной медиа-поддержки, присутствия в команде людей, которые имеют репутацию в сообществе. Это разговор про открытость и прозрачность проектов — те постулаты, вокруг которых изначально строился блокчейн. То есть его естественная эволюция и очищение от махинаторов и мошенников. Они, конечно, продолжат пытаться собрать деньги на волне «хайпа» и задорных описаний токена, однако уже сейчас инвесторы утратили интерес к таким проектам.

Доверие

Другой важный вопрос — вопрос безопасности. Взломы таких площадок как Bancor, Bitconnect, Coincheck и других бирж подорвали кредит доверия инвесторов, но и стимулировали появление новых средств защиты. Биржи ввели двухфакторную аутентификацию для вывода средств со своего кошелька. Некоторые кошельки, работающие с сетью Etherium, предоставили возможность работы оффлайн, когда транзакция в подписанном виде отправляется вообще с другого компьютера. Все эти средства работают, только вряд ли смогут свести процент мошенничества к абсолютному нулю.

Наконец, стоит отметить уход от консенсуса Proof-of-Work — алгоритма защиты от DoS-атак, спам-рассылок и других злоупотреблений. Именно этот консенсус стал причиной грандиозного роста мощностей и потребления энергии майнерами в погоне за прибылью. Теперь блокчейн-сообщество стало рассматривать альтернативные алгоритмы для достижения консенсуса: в первую очередь консенсус Proof-of-Stake, на который планирует перейти Ethereum (в виде гибридной модели вместе с PoW) или Distributed PoS в EOS, где функционирование сети обеспечивает фиксированное количество избираемых сообществом Block producers.

Рынок блокчейн-технологий все еще остается молодым и активно развивающимся рынком. И это предоставляет новым игрокам большие возможности. Вместе с тем, многие тренды свидетельствуют о том, что он набирает мышечную массу не только объемом средств, которые на нем аккумулируются, но и появлением проработанных идей, прозрачных процессов и взвешенных решений. Игроки на этом рынке становятся все более зрелыми, а новые ICO вызывают не бешеный ажиотаж, а разумную оценку потенциала проекта. Однако, путь, который еще предстоит пройти криптовалютному и блокчейн-сообществу, будет долгим.

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