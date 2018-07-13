«Мосреалстрой» реализовал 372 лота на сумму 2,6 млрд руб. через электронные торги в июне

Компания «Мосреалстрой» через систему электронных торгов в июне 2018 г. реализовала 372 лота на сумму 2,6 млрд руб., сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе компании со ссылкой на первого заместителя генерального директора по девелопменту «Мосинжпроект», генерального директора «Управления экспериментальной застройки микрорайонов» Альберта Суниева

«Мосреалстрой» подводит итоги июня: через электронные торги компания реализовала 359 квартир и 13 нежилых помещений на общую сумму 2,6 млрд руб.», — приводятся в сообщении слова А. Суниева.

Как уточнили в пресс-службе, выставленные на аукцион квартиры находились в четырех жилых комплексах: «В Некрасовке», «На Базовской», «На Дмитровском 169» и «На Рокоссовского». Участниками аукциона в мае стали 1 тыс. 561 человек, 96% из которых планировали приобретать квартиры в ЖК «На Дмитровском 169».

«В среднем, в июне на покупку одной квартиры претендовали четыре человека. Лидером по количеству поданных заявок стал ЖК «На Дмитровском 169», однако мы рекомендуем участникам обратить внимание и на аналогичный проект внутри МКАД — ЖК «На Базовской», в котором приобретение по номиналу более вероятно», — цитирует пресс-служба руководителя управления продаж компании «Мосреалстрой» Юрия Барсукова.

В пресс-службе пояснили, что в июне средний рост стоимости квартиры в ходе торгов составил 8%, максимальный — 25%. Доля ипотечных сделок в объектах при этом составила 20%. Лидером продаж за месяц — 335 лотов — стал ЖК «На Дмитровском 169», где на 94% выставленных на аукцион квартир произошло повышение стоимости. Средний рост стоимости квартиры составил около 382 тыс. руб., а максимальный рост стоимости — 1,6 млн руб. или 25%.

«Самые оживленные торги были зафиксированы в ЖК «В Некрасовке», где на каждую квартиру в среднем претендовали семь участников и на 100% объема выставленных квартир произошло повышение стоимости. Рост бюджета в среднем составил 5% или 365 тыс. руб. При этом максимальное увеличение стоимости квартиры в процессе торгов составило 457 тыс. руб. (или 7%). В ЖК «На Базовской» и «На Рокоссовского» большая часть квартир (69%) реализована без повышения бюджета покупки. Средний рост стоимости квартиры составил 105 тыс. руб. (около 2%). При этом максимальный рост стоимости зафиксирован в ЖК «На Базовской» — 660 тыс. руб. или 14%», — отметили в пресс-службе.