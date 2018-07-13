Мэрии Новосибирска запретили строить платную парковку у Центрального рынка

Арбитражный суд Новосибирской области запретил городским властям проводить конкурс на строительство платной парковки на улице Гоголя около Центрального рынка.

Решение об обеспечительных мерах по иску ООО «Центральный рынок» принято 9 июля и опубликовано в базе «Электронное правосудие».

Закупка на проведение этого аукциона была опубликована на zakupki.gov.ru 18 июня по начальной цене 14 миллионов рублей. Но ООО «Центральный рынок» обратилось в Арбитражный суд, чтобы признать, что документация утверждена мэрией с нарушением законодательства — истец настаивал, что власти не учли права и интересы рынка.

В определении суда говорится, что администрация рынка опасается, что строительство парковки может привести «к разрушению сооружения, остановке работы сооружения Центрального рынка и арендаторов, неполучению выручки от реализации».

Парковку планируют построить на муниципальной земле, а руководство Центрального рынка раньше предложило городским властям построить стоянку за свой счёт и даже разработало её проект, рассказал корреспонденту НГС заместитель директора компании «Мария-Ра», которой принадлежит Центральный рынок, Егор Ефремов. По его словам, администрация рынка готова вложить в него 20 миллионов рублей, но не может строить стоянку на городской земле без разрешения властей.

По словам Ефремова, летом прошлого года мэрия одобрила их проект. «Они на словах сказали „да“, но до сих пор не дают нам право выполнить эти работы. Рынок готов вложить в это обустройство 20 миллионов рублей, но мэрия отказала рынку в предоставлении земли для этого. Мы можем взять в аренду эту землю, купить, привести в порядок, но нам не дают. Уже, наверное, 9 лет идут бесконечные суды по поводу этого земельного участка. Порядка 10 судебных процессов прошло в общей сложности, которые принимают решения не в пользу мэрии», — пояснил Ефремов.

При этом Ефремов согласен с тем, что парковку у Центрального рынка надо отремонтировать. «Это неудобно ни для горожан, ни для рынка. Я думаю, что интересы жителей города всё равно должны победить», — заключил он.

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать приостановку торгов о строительстве парковки, но на момент публикации ответ на него ещё не пришёл.