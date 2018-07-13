На Уолл-стрит ждут роста прибыли компаний из S&P 500 на 20% в год

Индекс S&P 500 вырос до 2798,29 пункта (+0,9%) при подорожании секторов IT на +1,8%, промтоваров и здравоохранения на +1,1%, дискреционного потребления и телекомов на +0,5%-+0,6%. Dow 30 тоже повысился до 24924,89 (+0,9%), так как плюс равномерный по секторам. Золото стабилизировалось у $1246 после письма КНДР США , нефть Брент около $74,3 за баррель на позитиве от данных по торговле в Китае (профицит с США $28,97 млрд).

Средний почасовой заработок растёт по +2,7% в год, но компании (Union Pacific, Allegion, Fortune Brands, A. O.Smith) отмечают нехватку кадров, значит, экономика растёт. В четверг мы получили подтверждение сдержанного роста цен (общий ИПЦ США в июне рос на +2,9% в год) при снижении безработицы (число заявок на пособие уменьшилось до 214 тыс. с 232 тыс.). Быстрее индекса дорожали автострахование, на +7,6% в год, и сырьё ТЭК, на +24,3% в год.

Из крупных корпоративных новостей по индексу S&P, в Goldman Sachs повысили рейтинг Johnson & Johnson с «продавать» до «нейтрального».

Отношение к рынку становится менее пессимистичным. Вероятно, сказываются ожидания по сезону отчётности. На Уолл-стрит ждут роста прибыли на +20% в год для компаний из сектора S&P. Если прогноз сбудется, это будет самый сильный рост с 2011 года. В пятницу раскроет отчётность JPMorgan Chase & Co. (Nyse: JPM).

В четверг в Delta Air Lines (Nyse: DAL) повысили ожидаемые дивиденды на +15% в квартал до 35 центов по результатам отчёта о том, что выручка компании бьёт рекорды: $11,8 млрд в квартал. Прибыль на акцию достигла $1,77, на 2,9% выше прогноза. Прогноз компании на весь год предполагает финансовый результат $5,35-5,70 на бумагу. Рост расходов на топливо уменьшит доналоговую прибыль на $2 млрд в этом году, но скоро остановится.

По части электромобилей, для тех, кто брал эту идею, надо бы отметить, что Tesla (Nasdaq: TSLA, $316,7) понизила порог входа для клиентов до… нуля. Впрочем, это не значит, что компания останется без денег. Просто теперь она будет считать своими клиентами любого, кто заявит о желании купить машину, а не тех, кто внёс депозит за автомобиль.

Депозит формально остаётся на прежнем уровне $1 тыс., но со всех предыдущих держателей таких авансов Маск собрал ещё по $2,5 тыс., и в случае с новыми, «нулевыми» клиентами тоже идёт речь о переходе к размеренному привлечению ввиду большего числа заявок на приобретение авто. С точки зрения связей с инвесторами, новый маркетинг Tesla в процессе сбора заказов уменьшит роль показателя их отмены.