Началось серийное производство пистолета-смартфона

США начались поставки пистолета-смартфона клиентам, которые делали предзаказ на новинку до старта ее серийного производства, сообщает портал Guns.com.

В сложенном состоянии это карманное оружие легко спутать с обычным мобильным телефоном, и размер, и дизайн у него соответствующие, разве что толщина напоминает модели смартфонов примерно десятилетней давности. Легким движением руки «девайс» раскладывается, после чего готов к действию. У пистолета два ствола, каждый из которых заряжается патронами калибра 9х17 миллиметров, магазин не предусмотрен.

Изначально новинка должна была поступить в продажу еще в 2016 году по цене 395 долларов, однако сроки неоднократно сдвигались. Теперь производитель, судя по всему, решил свои проблемы и начал поставки первым клиентам. Правда, цена на пистолет выросла, теперь его можно будет приобрести примерно за 500 долларов, в зависимости от дилера.