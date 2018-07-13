«Ромир» сообщил о резком росте объема свободных денег у россиян в июне

Объем свободных (Индекс свободных денег, ИСД) в среднестатистическом домохозяйстве России в июне вырос сразу на 23,2% по сравнению с маем и составил 29,7 тыс. руб., свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир».

В мае показатель уменьшился на 4,4% по сравнению апрелем, составив 24 тыс. руб.

«Возможно ситуация объясняется, тем, что в этом году многие россияне отказались от поездок во время отпуска и на руках могло остаться больше денег, чем в прошлые годы, из-за неистраченных «отпускных». Проверить вывод можно будет после получения данных ИСД в июле и августе», — отмечается в исследовании.

Среднегодовой объем свободных денег по итогам первого полугодия 2018 года составил 23,3 тыс. руб.

Индекс свободных денег демонстрирует динамику возможности домохозяйств потреблять товары и услуги сверх необходимых потребностей. Он рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и затратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяют на основе собственных расчетов «Ромира» и Росстата

Затраты на необходимые товары и услуги рассчитываются на основе данных панельного исследования Romir Scan Panel. Они основаны на данных потребления 30 тыс. россиян, 11,5 тыс. домохозяйств в 190 городах РФ с населением более 10 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн режиме поступают в базу данных скан-панели.