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Рубль растет к доллару и евро
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Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 13 часов назад
Фото: ТАСС
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 3 копейки — до 62,23 рубля.
Курс евро снизился на 17 копеек, составив 72,48 рубля.
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