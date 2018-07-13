Какие советские республики больше всего выиграли после распада СССР

О выходе из состава СССР грезило руководство многих республик. Однако «развод по-советски» преподнес большие сюрпризы. Бывшие республики столкнулись с целым рядом проблем, и лишь немногие из них сумели получить от независимости дивиденды.

Не то, что хотели

Советский Союз даже в преддверии распада оставался второй экономикой планеты с 12,1% ВВП, уступая только безоговорочному лидеру США , ВВП которого составляло 26,1%. Главы союзных республик надеялись, что этого запаса прочности хватит на то, чтобы их страны в экономическом плане не уступали, по крайней мере, европейским середнячкам.

К примеру, экономика Украинской ССР по показателям выплавки стали, добычи угля, урожайности зерновых и даже уровню ВВП была сопоставима с немецкой. Однако пройдет каких-нибудь пять лет, и Украина превратится в одну из самых отсталых стран Европы.

Сегодня не существует четких оценок, по которым можно было бы определить, какие страны выиграли в результате развала СССР, а какие остались в проигрыше. Ведь если для одних мерилом процветания государства является размер средней зарплаты, то для других — уровень демократических свобод. И все же по совокупности показателей можно назвать страны, которые после краха СССР больше приобрели, чем потеряли.

Эта закавказское государство смогло быстро подняться, делая акцент на добыче углеводородов, а также на грамотном перераспределении доходов от природных богатств, отметил директор аналитического центра «Стратег-PRO» Александр Ведруссов . Немалую роль в этом сыграл Гейдар Алиев , который использовал свой управленческий опыт, накопленный во времена СССР. Правда, если еще недавно уровень жизни азербайджанцев был выше, чем, к примеру, у россиян, то теперь ситуация изменилась на противоположную. Об этом свидетельствует и ВВП Азербайджана — 3 782 долларов на душу населения.

Беларусь — единственная из бывших советских республик, которая отчасти сохранила опору на советские методы хозяйствования, что во многом ей помогло преодолеть сложные 1990-е. При этом в стране не было закрыто ни одного крупного завода. ВВП в Беларуси на сегодняшний день составляет 5 237 долларов на каждого жителя. Неплохой показатель, учитывая, что в республике фактически нет своих сырьевых ресурсов. Главная опора белорусской экономики — сельское хозяйство. Уровень безработицы в Беларуси — самый низкий в Европе (0,9%).

Основным источником доходов Туркменистана является нефтегазовый комплекс, который стал двигателем экономических реформ под лозунгом «10 лет стабильности». Власти бывшей советской республики действительно позаботились о своих гражданах: последние получили право на бесплатное пользование водой, солью, газом и электроэнергией. В независимом Туркменистане быстрыми темпами развивается транспорт. К примеру, сеть железных дорог увеличилась вдвое, дотянувшись даже до Ирана . ВВП на одного человека в этой среднеазиатской стране равняется 6 818 долларам.

Казахская ССР одна из немногих республик, которая не выражала особого желания выйти из состава Советского Союза. Это и понятно: республика была третьей экономикой СССР после России и Украины. В сложный постсоветский период Казахстан сумел мобилизовать свои ресурсы, сделав упор на рост темпов производства нефти и газа (объемы последнего выросли в 5 раз). К 2017 году Казахстан по уровню ВВП достиг отметки 7 418 долларов на душу населения.

Россия

РСФСР являлась главной ресурсной базой экономики Советского Союза. Кроме того, Россия была мощнее братских республик в промышленном, научном, политическом и кадровом плане. По экономическому потенциалу с Россией могла сравниться лишь Украина. Но в отличие от нее Россия относительно быстро преодолела последствия разрушения единой системы и к началу 2000-х даже сумела повысить показатели уровня жизни последних лет существования Союза.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко обращает внимание на то, что потери, понесенные Россией в результате распада страны, лежат большей частью в эмоциональной плоскости. На деле наша страна сумела быстро преодолеть разрыв кооперационных связей и воссоздать цикл производства, существовавший в рамках СССР.

После серьезнейшего кризиса Россия нашла в себе силы вернуть и приумножить свой промышленный потенциал. В первую очередь речь идет об оборонном комплексе, нефтегазовой отрасли, цветной и черной металлургии, машиностроении. Показателен тот факт, что на 2018 год Россия полностью рассчиталась по многомиллиардным долгам СССР. В 2017 году ВВП на душу каждого россиянина составил 8 660 долларов.

По уровню ВВП на душу населения (19 349 долларов) Эстония — лидер среди государств постсоветского пространства. Не удивительно: это была одна из самых благополучных республик СССР. Что же улучшилось в Эстонии за четверть века после распада союзного государства? Эстонии одной из первых среди стран бывшего СССР удалось ликвидировать проблему товарного дефицита, а благодаря продуманной программе кредитования многие эстонцы очень быстро смогли пересесть на иномарки. Серьезно изменилась в этой прибалтийской стране и коммунальная сфера. Теперь на улицах эстонских городов не встретишь обшарпанные или разваливающиеся здания, которых во времена СССР было достаточно.

Только цифры

А теперь посмотрим на самые успешные страны из числа бывших республик СССР, с точки зрения статистики. Так, по данным Всемирного банка , по росту ВВП на душу населения за 20 лет (1991-2011 гг.) первая пятерка выглядит следующим образом: 1. Азербайджан — 489%, 2. Туркменистан — 311%, 3. Казахстан — 288%, 4. Эстония — 270%, 5. Беларусь — 265%. Россия только на 9-м месте с показателем в 205%, то есть уровень ВВП у нас вырос чуть более чем в 2 раза. [С-BLOCK]

Прирост численности населения первой пятерки постсоветских государств за те же годы такой: 1. Узбекистан — 38%, 2. Туркменистан — 37%, 3. Таджикистан — 29%, 4. Азербайджан — 26%, 5. Кыргызстан — 23%. Справедливости ради, демографические показатели не всегда отражают благополучие государства. В лидерах предсказуемо мусульманские страны, где традиционно высокий уровень рождаемости. В России за это двадцатилетие население сократилось на 3,7%.