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В Твери подорожал проезд
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В Твери подорожал проезд 

tvernews.ru 13 часов назад
Фото: tvernews.ru
С 13 июля стоимость проезда на общественном транспорте Твери выросла на 1 рубль. Теперь билет на автобус, троллейбус и трамвай обойдется в 21 рубль. Приказ о повышении стоимости был подписан Региональной энергетической комиссией Тверской области на основании обращения муниципального предприятия «ПАТП-1».
Как сообщает Отдел информации и аналитики Администрации Твери, корректировка тарифов на различные виды услуг производится ежегодно с учетом инфляционных процессов. В Твери же, принимая во внимание социальную направленность деятельности МУП «ПАТП-1», тариф на проезд в общественном транспорте не менялся с января 2017 года, то есть полтора года. Проезд стоил 20 рублей при экономически обоснованной себестоимости перевозки пассажира электротранспортом — 35 рублей 69 копеек, автобусами — 29 рублей 22 копейки.
Кстати, вслед за ПАТП повысить проезд могут и маршрутчики. Они серьезно задумываются поднять проезд на 5-10 рублей.
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