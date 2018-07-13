В Твери подорожал проезд

С 13 июля стоимость проезда на общественном транспорте Твери выросла на 1 рубль. Теперь билет на автобус, троллейбус и трамвай обойдется в 21 рубль. Приказ о повышении стоимости был подписан Региональной энергетической комиссией Тверской области на основании обращения муниципального предприятия «ПАТП-1».

Как сообщает Отдел информации и аналитики Администрации Твери, корректировка тарифов на различные виды услуг производится ежегодно с учетом инфляционных процессов. В Твери же, принимая во внимание социальную направленность деятельности МУП «ПАТП-1», тариф на проезд в общественном транспорте не менялся с января 2017 года, то есть полтора года. Проезд стоил 20 рублей при экономически обоснованной себестоимости перевозки пассажира электротранспортом — 35 рублей 69 копеек, автобусами — 29 рублей 22 копейки.

Кстати, вслед за ПАТП повысить проезд могут и маршрутчики. Они серьезно задумываются поднять проезд на 5-10 рублей.