Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки по двум рублевым вкладам

«Ренессанс доходный» (на 91, 181, 271, 367 и 400 дней) открывается под 6,1—6,75% годовых (вместо 6,1—7%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Ренессанс накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) оформляется под 6—6,25% годовых (ранее — под 6,05—6,5%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма вкладов при оформлении в офисе — 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей.