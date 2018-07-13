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Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки по двум рублевым вкладам
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Банк «Ренессанс Кредит» снизил ставки по двум рублевым вкладам 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Ренессанс Кредит» понизил ставки по двум вкладам в рублях.
«Ренессанс доходный» (на 91, 181, 271, 367 и 400 дней) открывается под 6,1—6,75% годовых (вместо 6,1—7%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
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«Ренессанс накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) оформляется под 6—6,25% годовых (ранее — под 6,05—6,5%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.
Минимальная сумма вкладов при оформлении в офисе — 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей.
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