Ещё
Московская биржа открылась ростом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Индекс Мосбиржи утром в пятницу вырос на 0,3% — до 2330 пунктов, индекс РТС поднялся на 0,2%, составив 1180 пунктов.
Следует из данных Московской биржи.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Чего ждать от визита в Москву эмиссара Трампа Переговоры США и Китая зашли в тупик Комитет Госдумы поддержал проект об офшорных зонах в России
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал89
Путин созывает всех послов на встречу в МИД39
Россияне остались без 100 млрд пенсионных накоплений123
Крымский мост разоряет Украину292
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
03:24
Президент Туркмении стал рэпером
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение