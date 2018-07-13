Рынок ПК вырос впервые за шесть лет

Москва , 13 июля — «Вести. Экономика» В апреле-июне 2018-го аналитики Gartner зарегистрировали первый с начала 2012 года подъем на мировом рынке ПК по итогам квартала. Рост обеспечили целый ряд стран, среди которых и Россия

Рынок персональных компьютеров непрерывно сокращается с 2012 года. Всё больше пользователей отказываются от традиционных ПК и ноутбуков, которым сегодня приходится конкурировать с планшетами, смартфонами и другими устройствами. Аналитическая компания Gartner опубликовала новый отчёт о мировых поставках систем в сборе, отметив, что впервые за шесть лет рынок ПК показал небольшой рост.

По их оценкам, во втором квартале производители готовых компьютеров поставили 62,1 млн устройств, что на 1,4% больше показателей аналогичного временного промежутка прошлого года. Согласно предварительным данным, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), к которому принадлежит РФ, ПК-поставки в минувшей четверти выросли на 1,3% и достигли 17,4 млн штук. В странах Западной Европы, таких как Германия Великобритания , отмечен устойчивый спрос на компьютеры бизнес-класса. Вопреки сложившемуся стереотипу о пониженной покупательской активности во втором квартале, на ПК-рынках России, Украины Казахстана наблюдалась восходящая динамика.

Лидерами рынка ПК во втором квартале стали компании Lenovo и Hewlett-Packard, каждая из которых довольствуется долей в 21,9%. На третьем месте расположилась Dell, поставившая 16,8% учитываемых при подсчёте систем, четвёртое занимает Apple с долей в 7,1%, а закрывает пятёрку лидеров компания Acer, под чьим брендом во втором квартале вышли 6,4% персональных компьютеров.

Об умеренном подъеме поставок традиционных ПК в EMEA говорится и в отчете IDC. Эксперты отметили, что позитивный тренд в регионе обеспечили волна обновлений ПК в коммерческом секторе и увеличение продаж настольных систем.

По данным IDC, за отчетный период производители выпустили в общей сложности 62,3 млн устройств, что на 2,7% больше, чем годом ранее. Разница в оценке показателей роста у двух аналитических компаний объясняется различием методик подсчета. В то время как IDC включает в выборку «хромбуки» (Chromebooks) и исключает из нее планшеты-трансформеры под управлением Windows ( Microsoft Surface Pro, например), Gartner, напротив, считает подобные планшеты персональными компьютерами, игнорируя данные по поставкам «хромбуков» и планшетов с отличными от Windows операционными системами на борту.

Американский ПК-рынок немного опередил по темпам роста мировой, увеличив поставки на 1,7%, до 14,5 млн штук. Эксперты Gartner подчеркнули, что прогресс в США зарегистрирован впервые за последние шесть кварталов.

Статистика IDC также свидетельствует о подъеме в США после периода стагнации в 2017 году. Эксперты оценили поставки на американский ПК-рынок в 17,3 млн устройств. Среди примечательных фактов указывается увеличение продаж десктопов, которому способствовали покупки новых устройств для коммерческого сегмента и спрос на игровые ПК-системы.

Индонезии, В Азиатско-Тихоокеанском регионе подъем был менее выраженным, чем в мире: поставки увеличились на 0,1% и достигли 21,3 млн штук. В целом ряде государств, в том числе в Индии Таиланде и других, зарегистрировано улучшение показателей на фоне замен устаревших ПК на новые и перехода пользователей в коммерческом сегменте на ОС Windows 10. Вместе с тем, исследователи Gartner зарегистрировали снижение поставок на 3,6% в Китае . Специалисты связывают регресс с высоким уровнем насыщения в потребительской категории, а также с переносом на 2019 года закупок ПК в некоторых компаниях.

IDC отмечает, что показатели в Азиатско-Тихоокеанском регионе были близки к прогнозам благодаря вкладу Индии. Говоря о Китае, эксперты добавили, что поставки в эту страну превзошли оценки, несмотря на негативные тренды в коммерческом сегменте ПК-рынка этой страны.