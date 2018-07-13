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Биткоин торгуется ниже $6,3 тысячи
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Биткоин торгуется ниже $6,3 тыс. после взлома криптоплатформы Bancor 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) в пятницу незначительно снижается, оставаясь ниже отметки в 6,3 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Криптовалютный рынок продолжает отыгрывать недавние новости о взломе швейцарской криптоплатформы Bancor.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.34 мск биткоин дешевел на 1,06% — до 6,265 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,26% — до 6,25 тысячи долларов.
Другие криптовалюты торгуются разнонаправленно. Ethereum дешевеет на 0,78% — до 437,3 доллара. Ripple дорожает на 0,04% — до 0,44 доллара, Bitcoin Cash — на 0,26%, до 698,49 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 249,75 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.
На торги криптовалютами продолжают влиять новости о хакерской атаке на криптоплатформу Bancor. Во вторник из "кошелька" платформы были похищены 23,5 миллиона долларов в различных криптовалютах. Кошельки пользователей платформы в результате хакерской атаки не пострадали. После новости о взломе биткоин снизился с 6,6, -6,7 тысячи долларов до 6,3-6,4 тысячи. В пятницу курс опустился ниже 6,3 тысячи долларов.
"Я думаю, что цена сегодня и дальше будет колебаться в коридоре 6,2-6,4 тысячи долларов, пока рынок будет восстанавливаться после очередного взлома биржи", — сказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.
В конце июня о взломе сообщала одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb. Предварительная оценка ущерба составляла 35 миллиардов южнокорейских вон (около 30 миллионов долларов), позже она была пересмотрена до 19 миллиардов южнокорейских вон (около 17 миллионов долларов).
По данным CipherTrace, за первую половину 2018 года с криптобирж было украдено виртуальных валют на сумму в три раза больше, чем за 2017 год — более 750 миллионов долларов против чуть более 250 миллионов за весь прошлый год.
Прайм: последние новости
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