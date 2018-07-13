У индекса Мосбиржи есть шансы на консолидацию

Индекс МосБиржи накануне продолжил снижение. После прыжка к новым историческим пикам на этой неделе сползание вниз мало кого удивляет, тем более снижению способствует внешний фон и высокая волатильность в нефти. Рублевый индикатор спустился к 2320 пунктам, но ближайшая психологически важная поддержка стоит ещё дальше — на уровне 2300 пунктов.

Техническая картина демонстрирует, что важной зоной поддержек является область 2290-2305 пунктов. Накануне индикатор спускался сюда, но отскочил. В том случае, если продажи продолжатся и рынок отойдет под эту зону, «медведи» станут ещё активнее и углубят просадку.

В том случае, если негатива будет минимум, индекс МосБиржи в пятницу сможет консолидироваться в пределах 2310-2335 пунктов. Краткосрочно, диапазон немного шире: 2290-2345 пунктов. Зона важных сопротивлений стоит значительно выше, около 2385-2400 пунктов. Чтобы дотянуться до нее, нужен мощный повод для покупок. Тема предстоящей встречи российского и американского президентов в этом свете уже исчерпана — все ожидания уже в ценах.