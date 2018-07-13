Процентные ставки по ипотечным кредитам в Приморье за год снизились почти на 2% — Банк Росси

С начала 2018 года было оформлено 5700 ипотечных договоров.

За первые пять месяцев 2018 года в Приморском крае было выдано в 1,5 раза больше ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), чем за аналогичный период прошлого года. С января по июнь в Приморье оформлено 5,7 тыс. договоров ипотеки, в то время как за тот же период 2017 года их количество составило 3,8 тыс.

При этом объём предоставленных с начала года ИЖК, по состоянию на 1 июня 2018 года, достиг 12,4 млрд рублей, что в 1,7 раз больше сопоставимого показателя прошлого года.

Процентные ставки по ипотечным кредитам за год снизились почти на два процентных пункта: средневзвешенная ставка на 1 июня 2017 года равнялась 11,5%, на 1 января 2018 года — 10,5%, на 1 июня 2018 года — 9,7%.

С начала 2018 года задолженность по ИЖК выросла на 9,5% до 63,5 млрд рублей.