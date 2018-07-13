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Долги по зарплате в Кузбассе за месяц выросли почти вдвое до 84,7 млн рублей
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Долги по зарплате в Кузбассе за месяц выросли почти вдвое до 84,7 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
КЕМЕРОВО, 13 июля. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в Кемеровской области за месяц выросла в 1,7 раза до 84,7 млн рублей, сообщили в пятницу в прокуратуре Кемеровской области.
"На 1 июля задолженность по заработной плате составила 84 млн 707 тыс. рублей. Основным должником является ООО «Юргинский машзавод» (48,3 млн рублей перед 2530 работниками), задолженность составила 57% от размера общей задолженности", — сказали в пресс-службе. В прокуратуре ТАСС уточнили, что на 1 января долги по зарплате в Кузбассе составляли 35 млн рублей, а на 1 июня — 48 млн, из них на Юргинский машзавод — градообразующее предприятия моногорода Юрга — приходилось 18 млн  В надзорном ведомстве пояснили, что текущая задолженность в 84,7 млн рублей меньше, чем было на 1 июля 2017 года, когда работодатели задолжали трудящимся около 254,4 млн рублей. В прошлом году основным должниками выступали шахты угольной компании «Заречная», признанные банкротами в конце 2017 года.
Как отметили в прокуратуре, предприятиям-должникам направляются представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 89 лиц, также было возбуждено 162 административных дела, к административной ответственности привлечено 145 лиц.
"С начала 2018 года в результате принятых мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате в размере 202,2 млн рублей", — уточнили в пресс-службе, добавив, что ситуация с выплатой зарплаты на постоянном контроле прокуратуры области.
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