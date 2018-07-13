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Исследование: Интернет-магазины потеряли почти 50% клиентов из-за ЧМ-2018
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Путевки в Турцию отдают почти даром

Исследование: Интернет-магазины потеряли почти 50% клиентов из-за ЧМ-2018 

RB.ru 2 часа назад
Фото: RB.ru
Специалисты компании проанализировали данные трафика за май, июнь и июль и выяснили, что трафик интернет-магазинов упал на 46%, посещаемость торговых площадок снизилась 43%, интерес к торгам на Forex уменьшился на треть, трафик онлайн-игр сократился на 14%.
При этом изменение трафика в дни матчей с участием сборной России по футболу были выражены сильнее. Так, аудитория онлайн-игр уменьшалась на 38%, а торговых площадок — на 28%. Хотя отмечается, что клиенты возвращались сразу после окончания матча с участием россиян.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что «никаких кардинальных изменений» в период ЧМ-2018 не фиксируется. Эксперты связывают снижение трафика в первую очередь с сезоном отпусков. Чемпионат мира по футболу не оказал существенного влияния на динамику аудитории игровых проектов, она как обычно снижается летом, отметил руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян.
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