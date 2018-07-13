Исследование: Интернет-магазины потеряли почти 50% клиентов из-за ЧМ-2018

Специалисты компании проанализировали данные трафика за май, июнь и июль и выяснили, что трафик интернет-магазинов упал на 46%, посещаемость торговых площадок снизилась 43%, интерес к торгам на Forex уменьшился на треть, трафик онлайн-игр сократился на 14%.

При этом изменение трафика в дни матчей с участием сборной России по футболу были выражены сильнее. Так, аудитория онлайн-игр уменьшалась на 38%, а торговых площадок — на 28%. Хотя отмечается, что клиенты возвращались сразу после окончания матча с участием россиян.