Исследование: Интернет-магазины потеряли почти 50% клиентов из-за ЧМ-2018 

Специалисты компании проанализировали данные трафика за май, июнь и июль и выяснили, что трафик интернет-магазинов упал на 46%, посещаемость торговых площадок снизилась 43%, интерес к торгам на Forex уменьшился на треть, трафик онлайн-игр сократился на 14%.
При этом изменение трафика в дни матчей с участием сборной России по футболу были выражены сильнее. Так, аудитория онлайн-игр уменьшалась на 38%, а торговых площадок — на 28%. Хотя отмечается, что клиенты возвращались сразу после окончания матча с участием россиян.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что «никаких кардинальных изменений» в период ЧМ-2018 не фиксируется. Эксперты связывают снижение трафика в первую очередь с сезоном отпусков. Чемпионат мира по футболу не оказал существенного влияния на динамику аудитории игровых проектов, она как обычно снижается летом, отметил руководитель игрового направления Mail.Ru Group Василий Магурян.