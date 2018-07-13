Биржи АТР преимущественно растут после статистики из Китая

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют преимущественно положительную динамику после статданных по торговле из Китая , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.04 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,12%, до 2834,39 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — рос на 0,6%, до 1606,82 пункта, гонконгский Hang Seng Index — повышался на 58%, до 28645,7 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 1,04%, до 2308,77 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,03%, до 6266,6 пункта, японский Nikkei 225 рос на 2,16%, до 22665,14 пункта.

Участники торгов в пятницу обратили внимание на новые данные по торговому балансу Китая за июнь. Согласно опубликованным цифрам, экспорт КНР в отчетном месяце вырос на 11,3% в годовом выражении после роста на 12,6% месяцем ранее. При этом аналитики ждали роста всего на 10%. Импорт Китая в июне увеличился на 14,1% по сравнению с показателем годичной давности. При этом эксперты прогнозировали увеличение импорта Китая в июне на 20,8% после роста на 26% в мае. Профицит торгового баланса КНР в отчетном месяце составил 41,61 миллиарда долларов при прогнозе на уровне 27,61 миллиарда долларов. В мае показатель находился на уровне 24,92 миллиарда долларов.

Глава отдела торговли по АТР брокерской компании OANDA Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс , отметил, что несмотря на недавнюю эскалацию торгового конфликта между США и КНР, оптимизм снова возвращается на рынок.

"В целом на рынках царит выжидательное настроение — инвесторы хотят получить больше информации о том, как Китай может ответить на торговые шаги США", — добавил эксперт.

В среду СМИ сообщили, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины в отношении китайского экспорта в США на сумму в размере 200 миллиардов долларов. Это вызвало массовые распродажи на мировых фондовых рынках.