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Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы
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Избирательная комиссия Орловской области зарегистрировала четырех кандидатов в губернаторы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
ТАСС, 13 июля. Четыре претендента на пост губернатора Орловской области прошли муниципальный фильтр и официально стали кандидатами, сообщила ТАСС секретарь регионального избиркома Светлана Гонтарь.
Удостоверения зарегистрированных кандидатов получили Елена Крачнакова (партия «Патриоты России»), Руслан Перелыгин (партия «Справедливая Россия»), Евгений Алехин (партия «Родина») и Андрей Куцын (ЛДПР). «Они предоставили в облизбирком необходимые документы и подписи в свою поддержку от депутатов муниципальных образований», — сказала она.
Еще четверым кандидатам в регистрации отказали. Василий Воробьев от партии «Честно/Человек. Справедливость. Ответственность», Алексей Гусев от Партии роста, Виталий Рыбаков от партии «РОС», Иван Устинов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость не предоставили в избирком необходимые документы.
Следующее заседание избирательной комиссии Орловской области состоится 14 июля. На нем должны принять решение о регистрации врио главы региона Андрея Клычкова. Досрочные выборы губернатора Орловской области состоятся в единых день голосования, 9 сентября.
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