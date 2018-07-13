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Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов
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Форекс — Курс NZD/USD снизился во время азиатских торгов 

Investing.com Россия 7 часов назад
Новозеландский доллар снизился против доллара США в четверг.
На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,6773, потеряв 0,07%.
Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,6748, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,6860 — максимум понедельника.
Между тем новозеландский доллар снизился против австралийского доллара и евро. Пара AUD/NZD, набрав 0,07%, достигла уровня 1,0938, а EUR/NZD, поднявшись на 0,01%, достигла отметки 1,7221.
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