ДУБАЙ, 13 июл — РИА Новости. ОАЭ выделят 50 миллионов долларов на восстановление Ракки и других освобожденных от боевиков террористической группировки «Исламское государство»* районов Сирии, сообщает в четверг эмиратское издание The National.
Согласно данным издания, о выделении помощи было объявлено на министерской встрече международной коалиции по борьбе ИГ* в Брюсселе, которая состоялась на полях саммита НАТО. Информация о том, каким районам Сирии, помимо Ракки, предназначается помощь, не сообщается.
"Мы тесно сотрудничаем с альянсом, чтобы улучшить условия жизни в пострадавших районах", — приводит издание слова госминистра ОАЭ по вопросам обороны Ахмеда аль-Баварди.
Ранее ОАЭ выделили 50 миллионов долларов на восстановление исторической мечети «Ан-Нури» в Мосуле, которая была разрушена в ходе освобождения города от боевиков ИГ*. Программа восстановления рассчитана на пять лет, в ее рамках будет создан мемориал памяти жертвам ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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