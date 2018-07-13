ОАЭ выделят 50 миллионов долларов на восстановление Ракки

Согласно данным издания, о выделении помощи было объявлено на министерской встрече международной коалиции по борьбе ИГ* в Брюсселе , которая состоялась на полях саммита НАТО . Информация о том, каким районам Сирии, помимо Ракки, предназначается помощь, не сообщается.

"Мы тесно сотрудничаем с альянсом, чтобы улучшить условия жизни в пострадавших районах", — приводит издание слова госминистра ОАЭ по вопросам обороны Ахмеда аль-Баварди.

Ранее ОАЭ выделили 50 миллионов долларов на восстановление исторической мечети «Ан-Нури» в Мосуле, которая была разрушена в ходе освобождения города от боевиков ИГ*. Программа восстановления рассчитана на пять лет, в ее рамках будет создан мемориал памяти жертвам ИГ*.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>