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Активисты собрали деньги, чтобы привезти в США воздушный шар в виде Трампа
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Активисты собрали деньги, чтобы привезти в США воздушный шар в виде Трампа 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Американские активисты собрали более 14 тысяч долларов, чтобы купить и привезти в США использовавшийся на протестах в Лондоне воздушный шар, изображающий президента США Дональда Трампа в виде младенца, сообщается на сайте пожертвований GoFundMe.
Автором идеи стал активист Джим Гирван, которого вдохновил просмотр новостей о протестах в Лондоне. Как сообщается на странице GoFundMe, Гирван вместе с другими активистами согласились, что «им необходимо привезти воздушный шар „Трампа-младенца“ в городе Бедминстер (штат Нью-Джерси — ред.)», где Трамп летом играет в гольф.
Согласно последним данным сайта, активистам удалось собрать уже почти 14,1 тысячи долларов. Эта сумма гораздо превышает ту, которую изначально планировалось собрать — 4,5 тысячи долларов.
"Благодаря вашим щедрым пожертвованиям мы превзошли нашу цель — купить «Трампа-младенца» в Великобритании. К сожалению, американская компания, с которой мы общались, не будет делать его (воздушный шар — ред.). Все собранные средства вносятся на соответствующий счет, чтобы покрыть будущие расходы на транспортировку во время тура, рекламу, экипировку и на другие, связанные с «Трампом-младенцем» вещи. Возможно, на колыбель в виде Белого дома", — сообщается на сайте GoFundMe.
"Эти усилия — наша приверженность противостоянию Дональду Трампу любым возможным способом", — заявил Гирван телеканалу NBC. Также сообщается, что активисты планируют устроить национальный тур с воздушным шаром, который может стартовать уже в августе.
Ранее сообщалось, что активисты проекта Trump Baby собрали через краудфандинговую платформу почти 20 тысяч фунтов стерлингов на изготовление шестиметрового воздушного шара в виде Трампа. Заправляемый гелием «президент» изображен младенцем, одетым в подгузник, во рту у него соска, в руке — мобильный телефон.
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