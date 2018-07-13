Долги граждан до 100 тыс. рублей будут взимать из зарплаты

Минюст разрабатывает проект поправок в закон «Об исполнительном производстве» по которому размер долга, который можно взыскать с гражданина через работодателя в упрощенном порядке, увеличится до 100 тыс. рублей. Раньше это была сумма 25 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия»

Помимо этого взыскатель при предоставлении исполнительного листа может выбрать, каким образом вернуть долг — направив документы в либо банк, либо работодателю, либо через пристава.

Проект уже поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Это нововведение призвано уменьшить нагрузку на судебных приставов, а также сэкономить бюджетные деньги. В Федеральной службе судебных приставов подтверждают, что слишком большие финансы уходят на оформление постановлений на суммы менее 100 тыс. рублей.