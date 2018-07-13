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Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,14%
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Рынок акций Канады закрылся падением, S&P/TSX Composite снизился на 0,14% 

Investing.com Россия 10 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, экологически чистых технологий и недвижимости.
На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite подешевел на 0,14%.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции CES Energy Solutions Corp (TO:CEU), которые подорожали на 0,150 п. (3,24%), закрывшись на отметке в 4,780. Котировки PrairieSky Royalty Ltd (TO:PSK) выросли на 0,70 п. (2,85%), завершив торги на уровне 25,22. Бумаги Birchcliff Energy Ltd (TO:BIR) выросли в цене на 0,14 п. (2,81%), закрывшись на отметке 5,13.
Лидерами падения стали акции Alaris Royalty Corp (TO:AD), цена которых упала на 0,600 п. (3,68%), завершив сессию на отметке 15,710. Акции Cascades Inc (TO:CAS) поднялись на 0,44 п. (3,68%), закрывшись на уровне 11,52, а Aurora Cannabis Inc (TO:ACB) снизились в цене на 0,310 п. (3,47%) и завершили торги на отметке 8,620.
На фондовой бирже Торонто количество подорожавших бумаг (566) превысило количество закрывшихся в минусе (506), а котировки 131 акций практически не изменились.
Котировки акций Cascades Inc (TO:CAS) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 3,68%, 0,44 п., и завершили торги на отметке 11,52.
Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, вырос на 6,07% до отметки 13.46.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,41%, или 5,10, достигнув отметки $1.241,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,44%, или 0,31, до $70,64 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,59%, или 0,44, до отметки $74,89 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,03% до 0,7600, а котировки CAD/EUR упали на 0,14%, достигнув отметки 0,6505.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,12% до 94,46.
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