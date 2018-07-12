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Эксперт: котировки криптовалюты могут падать из-за недостаточной защиты бирж от кибератак
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Эксперт: котировки криптовалюты могут падать из-за недостаточной защиты бирж от кибератак 

ТАСС 13 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Падение котировок криптовалюты может быть связано с недостаточным уровнем защиты от кибератак, рассказал в интервью ТАСС директор по развитию платформы промышленного интернета "Лаборатории Касперского" Андрей Суворов.
"Атаки на биржи в определенной степени подрывают интерес. Падение спроса и падение котировок связаны, в том числе, с киберзащищенностью", — сообщил Суворов в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ.
При этом, согласно прогнозу «Лаборатории Касперского», на рынке криптовалюты в 2018 году будет фигурировать большое количество атак и уязвимостей, напомнил эксперт.
Суворов отметил, что технология блокчейн, на основе которой работают криптовалюты, в области кибербезопасности выглядит перспективной.
"Конкретные программы всегда пишут люди, и мы понимаем, что в этих разработках в большей или меньшей степени уделяется внимание направлению киберзащищенности. Речь идет не только об этапах, когда такую систему создают, но и об этапах, когда эту систему надо постоянно мониторить на предмет уязвимости", — добавил он.
Блокчейн ("цепочка блоков") — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе биткойн. Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию.
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