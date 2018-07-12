Продэмбарго против США и стран ЕС сохранится до 2019 года

Канада, Австралия, Норвегия. Продовольственное эмбарго было введено указом президента 6 августа 2014 года и затем ежегодно продлевалось. Запретом на ввоз сельхозпродукции, сельхозсырья и продовольствия Россия ответила на введение в июле 2014 года антироссийских санкций. Ограничения коснулись продукции, страной происхождения которых являются США , страны Европейского союза

В перечне попавших под запрет продуктов оказались свинина и говядина, птица, сыры и молочная продукция, орехи и фрукты, другое продовольствие и сельхозпродукция. Список не раз менялся. Из него были исключены товары, которые было сложно заместить в России, например, семенной материал, мальки лосося и форели или биологически активные добавки. Также был разрешен ввоз мяса и овощей, если они нужны для производства детского питания. Тем не менее перечень остался внушительный.

Все иностранные производители были недовольны эмбарго, но больше всего пострадали те, кто был ориентирован на российский рынок, рассказал «РГ» аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод . «Это польские производители яблок, ягод. Они понесли большие потери в связи с переориентацией на другие рынки. Датские производители свинины. Им пришлось быстро распродавать крупные объемы продукции и искать другие рынки сбыта», — отмечает эксперт.

Мы уже полностью сами обеспечиваем себя мясом птицы и наращиваем экспорт. В этом году он вырастет на 20%

Однако важнее была та поддержка, которую эмбарго оказало российским сельскохозяйственным производителям. «Инвестиции в животноводство активно росли с начала 2000-х годов. К началу 2010-х годов мы подошли с хорошими темпами развития. Продовольственное эмбарго, особенно из Европы, оказало дополнительное стимулирующее воздействие на отрасль», — говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин

Прежде всего российские аграрии получили освобождение от жесткой конкуренции с зарубежными поставщиками. Это дало возможность расширить сбыт и накопить ресурсы для развития производства, отмечают эксперты. После введения эмбарго на короткий период сработал эффект «количественной поддержки». Рост спроса на российское продовольствие привел к повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Затем подключился эффект «ценовой поддержки», когда из-за девальвации рубля повысилась конкурентоспособность российского продовольствия по отношению к импортному. В долгосрочной перспективе отечественные сельхозпроизводители закрепились на внутреннем рынке, сформировали свои каналы продаж и стали выходить на внешний рынок.