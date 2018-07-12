Еврогруппа одобрила желание Болгарии войти в механизм валютных курсов для перехода к евро

Еврогруппа приветствует намерение Болгарии присоединиться к механизму валютных курсов (ERM II), внедрение которого необходимо для вступления страны в зону евро.

Как сообщает РИА Новости, министры финансов стран еврозоны, представители ЕЦБ и обсудили с болгарской стороной перспективы участия страны в ERM II.

«Болгария приняла ряд обязательств в области политики, которые имеют большое значение для мягкого перехода и участия в ERM II», — отмечается в заявлении по итогам встречи.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Болгария может присоединиться к банковскому союзу еврозоны в течение года.