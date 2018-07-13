Из-за недоступности образования для девочек страны теряют триллионы долларов

Страны мира теряют суммарно до 30 триллионов долларов из-за того, что не все девочки получают полное среднее образование. Об этом говорится в докладе Всемирного банка , опубликованном на сайте организации.

Согласно докладу, начальное образование в среднем в мире получают 89% девочек, но только 77% завершают среднее образование (в большинстве стран это девять классов школы). Для более бедных стран это соотношение еще меньше, 60% девочек заканчивают начальную школу и 30% — среднюю. Из-за этого в странах мира снижаются производительность труда и доходы. Всемирный банк оценивает эти потери в сумму от 15 до 30 триллионов долларов в целом по миру.

В докладе Всемирного банка исследователи оценили, как образование влияет на заработок женщин, уровень детских браков и беременности в стране, рост населения, здоровье и другие параметры. Оказалось, что женщина со средним образованием зарабатывает в два раза больше женщины без образования. Доступность образования для девочек, согласно докладу, может уменьшить число браков, заключенных до 18 лет и ранних беременностей. Как следствие, повсеместное распространение образования сократит и рост численности населения. В развивающихся странах общедоступное среднее образование повлияет и на здоровье населения: больше женщин будут знать об опасных заболеваниях и о том, как их избежать.

«Когда 130 миллионов девочек не могут стать инженерами, журналистами или главами компаний из-за недоступности образования, мир теряет триллионы долларов, которые могли бы укрепить глобальную экономику, общественное здоровье и стабильность», — сказала Малала Юсуфзай , пакистанская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира 2014 года, участвовавшая в подготовке доклада.

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