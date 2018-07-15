Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от ЧМ-2018 и отметил игру сборной России на турнире.
«Это был фантастический турнир, лучший чемпионат мира в истории с точки зрения футбола, праздника. Вокруг все счастливы, сотни тысяч болельщиков со всего мира — лучшего и быть не могло.
Сборная России стала сюрпризом для многих, но не для всех и, конечно, не для Черчесова, который верил в свою команду с самого начала. Я могу вспомнить наш разговор с президентом Путиным до чемпионата мира. Он сказал мне: «Посмотрим, они будут играть в России за свою страну с гордостью и выступят хорошо». Так и получилось», — сказал Инфантино в эфире телеканала «Россия 24».