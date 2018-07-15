Инфантино: Путин мне говорил, что Россия выступит хорошо, — так и получилось

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от ЧМ-2018 и отметил игру сборной России на турнире.

«Это был фантастический турнир, лучший чемпионат мира в истории с точки зрения футбола, праздника. Вокруг все счастливы, сотни тысяч болельщиков со всего мира — лучшего и быть не могло.