Инфантино: мы все влюбились в Россию, а через 4 года влюбимся в Катар

Президент ФИФА Джанни Инфантино на церемонии передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу выразил уверенность в том, что мундиаль 2022 года пройдёт на высоком уровне.

«Сегодня я счастливый человек. «Дорогие друзья, добро пожаловать» на русском и арабском — это те слова, которые сопровождали нас в течение всего месяца и будут с нами в течение последующих четырёх лет. Очень важно, что мы собрались в Кремле, чтобы символически передать мяч от страны, которая организовала чемпионат мира в 2018 году, стране, которая это будет делать в 2022 году.