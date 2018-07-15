Инфантино: мы все влюбились в Россию, а через 4 года влюбимся в Катар 

Президент ФИФА Джанни Инфантино на церемонии передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу выразил уверенность в том, что мундиаль 2022 года пройдёт на высоком уровне.
«Сегодня я счастливый человек. «Дорогие друзья, добро пожаловать» на русском и арабском — это те слова, которые сопровождали нас в течение всего месяца и будут с нами в течение последующих четырёх лет. Очень важно, что мы собрались в Кремле, чтобы символически передать мяч от страны, которая организовала чемпионат мира в 2018 году, стране, которая это будет делать в 2022 году.
Футбол — страсть, эмоции, любовь, семья, единство — все те чувства, которые мы испытывали здесь, в России, мы передадим в Катар. Уверен, что та же позитивная энергия и позитивное влияние, которые мы видим в России, будут и в Катаре через четыре года. Мы все влюбились в Россию. Я люблю тебя, Россия. Уверен, через четыре года мы все влюбимся в Катар. Это уже ощущается, но через четыре года будет ощущаться ещё в большей степени», — сказал Инфантино.