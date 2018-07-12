Рынок акций Германии закрылся ростом, DAX 30 прибавил 0,61%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов программного обеспечения, промышленности и потребительских товаров.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 подорожал на 0,61%, индекс MDAX вырос на 0,68%, индекс TecDAX вырос на 1,17%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Fresenius Medical Care AG&Co (DE:FMEG), которые подорожали на 1,720 п. (2,09%), закрывшись на отметке в 84,100. Котировки Fresenius SE Vz (DE:FREG) выросли на 1,280 п. (1,90%), завершив торги на уровне 68,720. Бумаги Linde AG 1 (DE:LIN1) выросли в цене на 3,7000 п. (1,77%), закрывшись на отметке 212,8000.

Лидерами падения стали акции Commerzbank AG (DE:CBKG), цена которых упала на 0,105 п. (1,24%), завершив сессию на отметке 8,329. Акции Deutsche Post AG (DE:DPWGn) поднялись на 0,070 п. (0,25%), закрывшись на уровне 27,650, а Deutsche Bank AG (DE:DBKGn) снизились в цене на 0,014 п. (0,15%) и завершили торги на отметке 9,560.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Gerresheimer AG (DE:GXIG), которые подорожали на 7,62% до отметки 75,550, Rheinmetall AG (DE:RHMG), которые набрали 5,23%, закрывшись на уровне 100,350, а также акции GEA Group AG (DE:G1AG), которые повысились на 2,07%, завершив сессию на отметке 28,600.

Лидерами падения стали акции Zalando SE (DE:ZALG), которые снизились в цене на 2,17%, закрывшись на отметке 48,75. Акции компании Wacker Chemie (DE:WCHG) потеряли 1,35% и завершили сессию на уровне 116,75. Котировки Duerr AG (DE:DUEG) снизились в цене на 1,33% до отметки 37,970.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Bechtle AG (DE:BC8G), которые подорожали на 3,64% до отметки 73,950, Carl Zeiss Medi (DE:AFXG), которые набрали 3,18%, закрывшись на уровне 64,900, а также акции Wirecard AG (DE:WDIG), которые повысились на 2,88%, завершив сессию на отметке 152,000.

Лидерами падения стали акции Medigene (DE:MDG1k), которые снизились в цене на 1,20%, закрывшись на отметке 12,370. Акции компании SMA Solar Technology AG (DE:S92G) потеряли 1,06% и завершили сессию на уровне 33,540. Котировки Nordex SE (DE:NDXG) снизились в цене на 1,06% до отметки 9,740.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (445) превысило количество закрывшихся в минусе (269), а котировки 69 акций практически не изменились.

Котировки акций Gerresheimer AG (DE:GXIG) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 7,62%, 5,350 п., и завершили торги на отметке 75,550. Котировки акций Carl Zeiss Medi (DE:AFXG) выросли до исторического максимума, повысившись на 3,18%, 2,000 п., и завершили торги на отметке 64,900.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, упал на 7,07% до отметки 14.75.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,23%, или 2,90, достигнув отметки $1.247,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 1,25%, или 0,88, до $69,50 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,08%, или 0,06, до отметки $73,34 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,11% до 1,1686, а котировки EUR/GBP упали на 0,06%, достигнув отметки 0,8836.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,01% до 94,47.