Рынок акций Германии закрылся разнонаправленно, DAX 30 прибавил 0,38%

Investing.com — Фондовый рынок Германии завершил торги пятницы разнонаправленно за счет укрепления секторов продовольствия и напитков, транспорта и логистики и технологий. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах розничной торговли, телекоммуникаций и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Франкфуртской фондовой бирже DAX 30 вырос на 0,38%, индекс MDAX вырос на 0,37%, индекс TecDAX опустился на 0,12%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DAX 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Linde AG 1 (DE:LIN1), которые подорожали на 3,2000 п. (1,50%), закрывшись на отметке в 216,0000. Котировки Deutsche Post AG (DE:DPWGn) выросли на 0,410 п. (1,48%), завершив торги на уровне 28,060. Бумаги Adidas AG (DE:ADSGN) выросли в цене на 2,45 п. (1,32%), закрывшись на отметке 187,75.

Лидерами падения стали акции Fresenius SE Vz (DE:FREG), цена которых упала на 2,120 п. (3,08%), завершив сессию на отметке 66,600. Акции ThyssenKrupp AG (DE:TKAG) поднялись на 0,280 п. (1,34%), закрывшись на уровне 20,620, а E.ON AG (DE:EONGn) снизились в цене на 0,078 п. (0,81%) и завершили торги на отметке 9,601.

В лидерах роста среди компонентов индекса MDAX по итогам сегодняшних торгов были акции NORMA Group AG (DE:NOEJ), которые подорожали на 2,47% до отметки 58,100, Osram Licht AG (DE:OSRn), которые набрали 2,41%, закрывшись на уровне 33,98, а также акции Airbus Group SE (DE:AIRG), которые повысились на 2,07%, завершив сессию на отметке 107,36.

Лидерами падения стали акции Zalando SE (DE:ZALG), которые снизились в цене на 2,83%, закрывшись на отметке 47,37. Акции компании Wacker Chemie (DE:WCHG) потеряли 1,50% и завершили сессию на уровне 115,00. Котировки Leoni AG (DE:LEOGn) снизились в цене на 1,30% до отметки 41,110.

В лидерах роста среди компонентов индекса TecDAX по итогам сегодняшних торгов были акции Aixtron SE (DE:AIXGn), которые подорожали на 6,71% до отметки 11,717, Siltronic AG (DE:WAFGn), которые набрали 3,31%, закрывшись на уровне 126,500, а также акции Cancom AG (DE:COKG), которые повысились на 2,93%, завершив сессию на отметке 96,500.

Лидерами падения стали акции Siemens Healthineers AG (DE:SHLG), которые снизились в цене на 2,19%, закрывшись на отметке 37,81. Акции компании Software AG (DE:SOWGn) потеряли 2,11% и завершили сессию на уровне 40,830. Котировки SLM Solutions Group AG (DE:AM3D) снизились в цене на 1,74% до отметки 31,00.

На Франкфуртской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (429) превысило количество закрывшихся в минусе (272), а котировки 79 акций практически не изменились.

Котировки акций Linde AG 1 (DE:LIN1) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,50%, 3,2000 п., и завершили торги на отметке 216,0000. Котировки акций Airbus Group SE (DE:AIRG) выросли до исторического максимума, подорожав на 2,07%, 2,18 п., и завершили торги на отметке 107,36. Котировки акций Leoni AG (DE:LEOGn) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 1,30%, 0,540 п., и завершили торги на отметке 41,110.

Индекс волатильности DAX New Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на DAX 30, упал на 4,30% до отметки 14.12.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,34%, или 4,30, достигнув отметки $1.242,30 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,78%, или 0,55, до $70,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 1,24%, или 0,92, до отметки $75,37 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,04% до 1,1666, а котировки EUR/GBP упали на 0,10%, достигнув отметки 0,8828.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,59.