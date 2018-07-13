Рынок акций Турции закрылся ростом, BIST 100 прибавил 0,36%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов туризма, транспорта и продовольствия и напитков.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 вырос на 0,36%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Tekfen Holding AS (IS:TKFEN), которые подорожали на 1,10 п. (6,21%), закрывшись на отметке в 18,82. Котировки Ulker Biskuvi Sanayi AS (IS:ULKER) выросли на 0,85 п. (5,21%), завершив торги на уровне 17,16. Бумаги Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon AS (IS:ALCTL) выросли в цене на 0,230 п. (4,47%), закрывшись на отметке 5,380.

Лидерами падения стали акции Arcelik AS (IS:ARCLK), цена которых упала на 0,70 п. (5,37%), завершив сессию на отметке 12,33. Акции Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS Class D (IS:KRDMD) поднялись на 0,200 п. (4,45%), закрывшись на уровне 4,290, а Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS (IS:KOZAA) снизились в цене на 0,220 п. (3,78%) и завершили торги на отметке 5,600.

На фондовой бирже Стамбула количество подорожавших бумаг (241) превысило количество закрывшихся в минусе (102), а котировки 66 акций практически не изменились.

Котировки акций Tekfen Holding AS (IS:TKFEN) выросли до исторического максимума, поднявшись на 6,21%, 1,10 п., и завершили торги на отметке 18,82. Котировки акций Arcelik AS (IS:ARCLK) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 5,37%, 0,70 п., и завершили торги на отметке 12,33.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,33%, или 4,10, достигнув отметки $1.242,50 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,51%, или 0,36, до $70,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,90%, или 0,67, до отметки $75,12 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY снизилась на 0,51% до 4,8301, а котировки EUR/TRY упали на 0,56%, достигнув отметки 5,6388.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,01% до 94,58.