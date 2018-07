Рынок акций Турции закрылся падением, BIST 100 снизился на 1,88%

Investing.com — Фондовый рынок Турции завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлообработки, продовольствия и напитков и компаний химической и нефтедобывающей промышленности.

На момент закрытия на фондовой бирже Стамбула BIST 100 упал на 1,88%, достигнув 52-недельного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса BIST 100 по итогам сегодняшних торгов были акции Turk Hava Yollari AO (IS:THYAO), которые подорожали на 0,730 п. (5,39%), закрывшись на отметке в 14,280. Котировки Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim AS (IS:IPEKE) выросли на 0,220 п. (4,62%), завершив торги на уровне 4,980. Бумаги Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS (IS:BJKAS) выросли в цене на 0,080 п. (3,57%), закрывшись на отметке 2,320.

Лидерами падения стали акции Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi AS (IS:AEFES), цена которых упала на 1,66 п. (7,74%), завершив сессию на отметке 19,78. Акции Turkiye Petrol Rafinerileri AS (IS:TUPRS) поднялись на 7,85 п. (7,41%), закрывшись на уровне 98,15, а Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS (IS:MAVI) снизились в цене на 2,40 п. (7,17%) и завершили торги на отметке 31,08.

На фондовой бирже Стамбула количество подешевевших бумаг (257) превысило количество закрывшихся в плюсе (119), а котировки 32 акций практически не изменились.

Котировки акций Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi AS (IS:AEFES) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 7,74%, 1,66 п., и завершили торги на отметке 19,78. Котировки акций Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS (IS:MAVI) упали до исторического минимума, упав на 7,17%, 2,40 п., и завершили торги на отметке 31,08.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,28%, или 3,50, достигнув отметки $1.247,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе снизились на 1,21%, или 0,85, до $69,53 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подорожали на 0,01%, или 0,01, до отметки $73,41 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/TRY снизилась на 1,02% до 4,8260, а котировки EUR/TRY упали на 0,84%, достигнув отметки 5,6487.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,05% до 94,43.