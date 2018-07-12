Электронная маркировка табака приведет к разгону инфляции

Кошельки потребителей ощутят на себе вред от курения

С 1 марта 2019 года каждая пачка сигарет будет снабжена специальной цифровой маркировкой. Соответствующий закон Госдума утвердила в третьем чтении. За счет такой новации государство планирует искоренить контрафакт, объемы которого доходят до 4,5% объемов рынка табачных изделий. Если для крупных производителей маркировка не будет проблемой, то мелкие заводы рискуют исчезнуть с рынка.

В любом случае стоимость сигарет вырастет, и курильщики, число которых составляет треть взрослого населения России , будут отдавать за пачку на 10–15% больше, чем сейчас. При самом скверном сценарии цена заурядной пачки вырастет до 200 рублей. Если правительство распространит механизм маркировки на другие товары широкого потребления, то это приведет к дополнительному разгону инфляции.

По решению Госдумы с 1 марта 2019 года каждая пачка и упаковка табачных изделий будет в обязательном порядке подлежать маркировке средствами идентификации. Такая мера позволит отслеживать оборот табачных изделий от производителя до торгового прилавка.

Борьба с контрафактом путем маркирования товара электронными чипами в нашей стране началась с 2016 года. Первый эксперимент произвели с меховыми изделиями, до 80% которых, как утверждали государственные ведомства и отраслевые компании, продавалось нелегальным образом на «сером» рынке.

С 15 января в России начался эксперимент по маркировке сигарет. Изначально планировалось, что он продлится до конца 2018 года. По итогам года правительство должно было разобраться, насколько эта мера эффективна и сколько она принесла бюджету дополнительных средств. Правда, пока официальная статистика по этому поводу не была опубликована, но, судя по всему, она оказалась позитивной.

Отраслевые эксперты соглашаются, что с нелегальными сигаретами, присутствующими на российском рынке, необходимо бороться. По оценке компании-измерителя Nielsen, в 2017 году в России было продано около 580 млн нелегальных пачек сигарет — это более 1,15 тыс. полностью загруженных автомобильных фур. Объем контрафактного табачного рынка доходит до 4,5%.

Цены нелегальных сигарет значительно ниже, чем у отечественных производителей: если отечественные табачные компании продают пачку любого зарубежного бренда за 100–200 рублей, то товар, изготовленный в Белоруссии , в переводе на российские рубли будет стоить менее 80 рублей, а в Казахстане — менее 60 рублей. Нельзя забывать о растущем спросе на арабские сигареты, за которые на нелегальных рынках выставляют цену в 40–55 рублей за пачку. В 2017 году из-за увеличения объемов нелегальной торговли российский бюджет потерял до 30 млрд рублей.

Тем не менее электронный контроль табачной продукции скорее нанесет удар по карманам рядовых курильщиков, число которых составляет до трети взрослого населения России, то есть до 30% потенциального электората. По словам главы ассоциации «Табакпром» Андрея Межонова, с одной стороны, сроки ввода новой системы проводимого эксперимента в табачной отрасли не совсем сходятся с возможностями отраслевых производителей табачных изделий. «Необходимо будет создать инфраструктуру — купить оборудование, причем не только на сигареты, но и другие табачные изделия, в том числе на папиросы и курительный, а также трубочный табак. Нужно понять, сколько будет стоить не только маркировка, но и обслуживание этой системы», — отмечает эксперт.

Правда, нужно учитывать, что производительность линий крупных компаний, уже задействованных в эксперименте по маркировке табачных изделий, по словам директора по защите торговых марок Philip Morris International Александра Мироненко, составляет 500 пачек в минуту. Поэтому затраты на внедрение новой системы кажутся чисто операционными и касаются лишь изменения программного обеспечения. Для небольших заводов внедрение новой системы потребует существенных издержек — до $300 тыс. в месяц. Поскольку доходы таких предприятий не превышают $10 млн в год, то такое усложнение жизни рискует привести к их устранению с рынка.